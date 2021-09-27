В Грузии продолжает расти стоимость строительства

БАКУ /Trend/ - Индекс стоимости строительства в Грузии во втором квартале 2021 года вырос на 16,8 процента по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным ведомства, увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 17,2 процента, а также заработной платы в строительном секторе на 22,9 процента.