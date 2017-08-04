Азербайджанский бизнес освоил почти 45% льготного финансирования

4 августа 2017 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) Азербайджана предоставил льготные кредиты на 67,4 миллиона манатов, сообщает в пятницу министерство экономики.

Согласно сообщению, эти кредиты предоставлены 924 предпринимателям для финансирования проектов на общую сумму в 258 миллионов манатов.

В рамках делового форума, прошедшего сегодня в селе Гыраглы Саатлинского района, предприниматели получили льготные кредиты на 446 тысяч манатов. Эти средства будут направлены на развитие животноводства, хлопководства, производство зерна. Реализация этих проектов позволит открыть почти 50 новых рабочих места.

Всего же до сегодняшнего дня предприниматели Саатлинского района получили льготные кредиты на 24,2 миллиона манатов, для реализации 639 инвестиционных проектов.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на четвертое августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Azernews Newspaper
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