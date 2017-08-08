В руководстве азербайджанского банка новые назначения

БАКУ /Trend/ - Эльчин Ахмедов назначен председателем Наблюдательного совета Bank Silk Way, говорится в сообщении банка, опубликованном на его сайте во вторник.

Как отмечается, решение принято седьмого августа на общем собрании акционеров.

Ахмедов ранее возглавлял правление банка. На этой должности, другим решение акционеров, его сменил Махир Ахмедов, который ранее занимал должность заместителя председателя правления.

ОАО "Silk Way Bank" действует на территории Азербайджана с 1994 года. Ключевыми направлениями деятельности банка являются корпоративные услуги.

(Автор: Азад Гасанли)

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