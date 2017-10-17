Джалал Гасымов: PASHA Capital усилит свои позиции на азербайджанском рынке

17 октября 2017 11:44 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - PASHA Holding планирует реорганизовать деятельность своей инвестиционной компании PASHA Capital.
Об этом во вторник сказал первый заместитель председателя правления холдинга Джалал Гасымов на конференции "Рынки капитала Азербайджана. Перспективы и возможности", проходящей в Баку.

По его словам, недавно холдинг принял 10-летнюю стратегию развития, где большая роль отведена инвестиционной компании.

"Мы планируем реорганизовать деятельность PASHA Capital и усилить ее присутствие на рынке", - добавил он.

​PASHA Capital действует в Азербайджане с 2012 года. В январе-сентябре 2017 года оборот компании составил 2,5 миллиарда манатов. По итогам сентября PASHA Capital заняла второе место в рэнкинге инвестиционных компаний Азербайджана.

(Автор: Азад Гасанли)

Azernews Newspaper
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