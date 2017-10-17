Какую выгоду Азербайджан может получить от развития рынка ценных бумаг?

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане имеется большой потенциал для развития рынка ценных бумаг, считает первый заместитель председателя правления PASHA Holding Джалал Гасымов.
Выступая на конференции "Рынки капитала Азербайджана. Перспективы и возможности", Гасымов отметил, что выгоду от развития рынка ценных бумаг могут получить, как банки, так и население и корпоративные клиенты.
"Сегодня банки привлекают средства, в основном за счет депозитов. Но долговые ценные бумаги являются более долгосрочными и дешевыми ресурсами. За счет их размещения банки могли бы привлекать более дешевые средства", - сказал Гасымов.
Что касается корпоративных клиентов, то по мнению Гасымова, инвестиции в ценные бумаги могут помочь им снизить свою зависимость от банков. Также инвестиции в ценные бумаги могут помочь компаниям разместить свою краткосрочную ликвидность.
Для физических лиц, продолжил Гасымов, инвестиции в ценные бумаги - это возможность получить более высокий доход.
По его мнению, основными условиями для развития рынка ценных бумаг должны быть сохранение макроэкономической стабильности, диверсификация реального сектора экономики, налоговые льготы по дивидендам от ценных бумаг, институциональное усиление инвесторов, а также ослабление требований к компаниям в плане их капитализации.