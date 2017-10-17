Какую выгоду Азербайджан может получить от развития рынка ценных бумаг?

"Сегодня банки привлекают средства, в основном за счет депозитов. Но долговые ценные бумаги являются более долгосрочными и дешевыми ресурсами. За счет их размещения банки могли бы привлекать более дешевые средства", - сказал Гасымов.

Что касается корпоративных клиентов, то по мнению Гасымова, инвестиции в ценные бумаги могут помочь им снизить свою зависимость от банков. Также инвестиции в ценные бумаги могут помочь компаниям разместить свою краткосрочную ликвидность.