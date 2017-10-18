ЕАБР: Существует небольшая вероятность вступления Азербайджана в ЕАЭС

18 октября 2017 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Существует небольшая долгосрочная вероятность вступления Азербайджана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), следует из монографии Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР).

Согласно монографии, такая же вероятность существует и для Грузии и Молдовы. Также отмечается, что глубокий экономический смысл имело бы членство в евразийском интеграционном блоке Украины, но события последних лет не позволяют рассматривать такую перспективу всерьез.

В то же время авторы монографии отмечают, что расширение Евразийского союза нельзя воспринимать как самоцель: «Не стоит забывать и о наличии полноценной альтернативы вступлению — это развитие тесных отношений в рамках различных торгово-экономических соглашений [как с ЕАЭС в целом, так и с его индивидуальными участниками], которые регулировали бы доступ на рынки товаров и услуг, вопросы движения капиталов и людей, крупные трансграничные инфраструктурные проекты и так далее».

ЕАБР в разные годы проводил опросы в странах постсоветского пространства касательно возможности вступления их стран в Евразийский экономический союз. Согласно монографии, итоги этих опросов показывают, что текущие предпочтения населения Азербайджана, Украины и Грузии несовместимы с евразийской интеграцией.

Вместе с тем, по данным опроса, Таджикистан является наиболее реалистичным кандидатом на вступление в ЕАЭС, что характеризуется наибольшей степенью взаимного доверия со стороны населения. В евразийскую орбиту взаимного общественного доверия в разной степени входят также Узбекистан, Молдова и Туркменистан.

Примечательно, что в 2012 году итоги опроса в Азербайджане показали, что почти 40 процентов населения являются сторонниками вступления страны в ЕАЭС и только 11 процентов — против. Однако со временем это мнение стало все менее популярным. Так, в 2013 году отрицательно к присоединению Азербайджана к ЕАЭС относились 53 процента опрошенных, а в 2014 году — 64 процента. В эти годы доля сторонников вступления Азербайджана в ЕАЭС составила 37 и 22 процента соответственно.

Евразийский экономический союз действует с 2015 года. В его состав входят Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения. Также с 2017 года Молдавия имеет статус наблюдателя в ЕАЭС.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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