Торговая палата: Азербайджан мог бы помочь Австралии в разработке газовых месторождений

20 октября 2017 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан мог бы помочь Австралии в разработке газовых месторождений, считает президент Азербайджанской торговой палаты в Австралии Низами Джафаров.

"Мы обладаем достаточным опытом в нефтегазовой сфере, у нас имеется оборудование и квалифицированные эксперты. Мы могли бы помочь [в разработке месторождений] в Западной Австралии. В настоящее время там идет разработка крупнейшего в стране газового месторождения, откуда газ поставляется в Индию и Китай", - сказал в среду Trend Джафаров на полях первого азербайджано-австралийского бизнес-форума.

Австралия является крупнейшим экспортером газа в азиатские страны. В 2016 году объемы поставок сжиженного газа из Австралии в другие страны составили 263,6 миллиона тонны, из которых 18 процентов пришлись на Китай и Индию.

По мнению собеседника агентства, Азербайджан также мог бы поставлять в Австралию агропродукцию и строительные материалы. "Мы могли бы экспортировать в Австралию, к примеру, гранаты. Там они стоят очень дорого, и экспорт гранат обошелся бы дешевле, чем их выращивание. Мы ведем торговлю с Австралией, но объемы товарооборота весьма незначительные и не отвечают нашему потенциалу. Хотя мне кажется, что в будущем товарооборот между нашими странами увеличится, особенно после проведения в Баку первого азербайджано-австралийского бизнес-форума", - отметил Джафаров.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Австралией январе-августе 2017 года составил 3,75 миллиона долларов, что на 30 процентов меньше показателя восьми месяцев прошлого года.

Джафаров добавил, что в свою очередь в Азербайджане австралийские компании больше всего интересуются отельным бизнесом, сферами туризма и сельского хозяйства, нефтегазовым сектором, в особенности строительством нефтяных платформ.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Azernews Newspaper
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