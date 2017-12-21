Узбекистан присоединится к Кейптаунской конвенции и Авиационному протоколу

21 декабря 2017 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сенат Олий Мажлиса (Парламент) Узбекистана одобрил закон «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования и к Протоколу по авиационному оборудованию к Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования».

Эти международно-правовые документы были приняты в Кейптауне 16 ноября 2001 года и вступили в силу с 1 марта 2006 года. На сегодняшний день их участниками являются 73 государства.

Кейптаунской конвенцией и авиационным протоколом определяются порядок и последствия возникновения международных гарантий, признаваемых всеми государствами, подписавшими эти документы на авиационные объекты – самолеты, двигатели и другое имущество.

Присоединение Узбекистан к вышеуказанным международно-правовым документам обеспечит экономию государственных средств на приобретение дорогостоящей авиационной техники при модернизации парка воздушных судов гражданской авиации Узбекистан, что, в конечном счете, способствует повышению уровня безопасности полетов.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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