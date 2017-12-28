Узбекистан намерен запустить зеленый коридор для поставки текстиля в Россию

28 декабря 2017 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Россия продолжают осуществлять активную работу по созданию «зеленого коридора» для поставок хлопка и текстиля, сообщает узбекские СМИ.

По словам заместителя торгового представителя РФ в Узбекистане Леонида Покровского, впервые этот вопрос был поднят на переговорах сторон в Ташкенте в октябре текущего года во время визита российской делегации во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

В рамках создаваемого механизма планируется упростить прохождение таможенных процедур, а также складскую логистику. При этом текстильный хаб, где будут концентрироваться поставки продукции из Узбекистана, расположится в городе Иваново, который остается центром текстильной отрасли в РФ.

"Оттуда уже вся продукция будет расходиться по всей территории России. Все это создаст возможности для расширения и увеличения объемов производства, как в РФ, так и в Узбекистане", - считает Покровский.

При этом заместитель торгового представителя не смог озвучить точных сроков запуска коридора, поскольку процесс займет достаточно времени для того, чтобы отладить весь механизм. Все необходимые документы уже подписаны и в настоящее время стороны от стадии обсуждений перешли к активным действиям.

Узбекистан и Россия планируют довести объем торговли в текстильной промышленности в следующем году до 700 миллионов долларов против около 300 миллионов по итогам 2016 года.

Товарооборот между Россией и Узбекистаном с января по октябрь этого года составил 28 миллиардов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 25 процентов. В физическом выражении объем торговли увеличился на 6,3 процента – с 3,6 миллиона тонн до 3,8 миллиона тонн.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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