Азербайджан и Таджикистан обсудили расширение экономических отношений

30 декабря 2017 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Таджикистан обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества, сообщает в субботу министерство экономики Азербайджана.

Согласно сообщению, обсуждение прошло в рамках встречи министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с послом Таджикистана в Азербайджане Рустамом Солиевым.

В рамках встречи был отмечен потенциал развития отношений в различных сферах экономики, а также подчеркнута важность сотрудничества в сфере транзита, экспорта азербайджанской сельхозпродукции в Таджикистан, организации экспортных миссий азербайджанских бизнесменов, а также участия азербайджанских компаний в проектах в Таджикистане для расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

На встрече также присутствовал посол Азербайджана в Таджикистане Гасан Мамедзаде.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Таджикистаном за 11 месяцев 2017 года составил 1,76 миллиона долларов, из которых 1,73 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции.

(Автор: Анвар Мамедов)

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