Индекс Dow Jones впервые в истории превысил уровень в 25 тысяч пунктов

5 января 2018 03:03 (UTC+04:00)

Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов в четверг на Нью-йоркской фондовой бирже впервые в истории превысил показатель в 25 тыс.пунктов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC. Уровня в 24 тысячи пунктов Dow Jones достиг 30 ноября прошлого года.

"Еще год назад мысль о том, что Dow Jones может достигнуть 25 тыс. пунктов, казалось дикой", - приводит канал слова вице-президента нью-йоркской финансовой компании E-Trade Стива Клауссена. По его мнению, к таким результатам, в частности, привели хорошие показатели занятости в США.

В конце декабря президент США Дональд Трамп заявил, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынка. В своем Twitter он указал, что "год будет прекрасным для компаний и создания рабочих мест", в том числе благодаря проведенной его администрацией налоговой реформе.

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