Центробанк Азербайджана ужесточает борьбу с фальшивыми купюрами

БАКУ /Trend/ - С первого февраля 2018 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет принимать у банков купюры на уничтожение или экспертизу только после регистрации их на специальном портале.

Об этом в пятницу Trend сообщил один из источников на банковском рынке.

По словам источника, такую меру ЦБА принял с целью усиления борьбы с оборотом фальшивых купюр: “Банки, в первую очередь, должны будут зарегистрировать номера этих купюр на портале информационной системы по управлению наличными средствами, а уже после этого посредством инкассаторов отправлять в Центробанк”.

В настоящее время в стране в обращении находятся монеты достоинством в 1,2, 3, 5, 10, 20 и 50 гяпиков (один манат = 100 гяпиков). Что касается бумажных купюр, то в стране действительны купюры в один, пять, 10, 20, 50 и 100 манатов.

В Азербайджане чаще всего подделке подвергаются банкноты достоинством 50 и 100 манатов, но также фиксировались случаи подделки мелких банкнот достоинством 5, 10, 20 манатов.

Отличить подделку от оригинала можно по изменившемуся цвету бумаги, водяным знакам и микротекстам. Однако только имея представление о защитных средствах, которыми наделены национальные банкноты, можно избежать неприятностей, связанных с фальшивыми ассигнациями.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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