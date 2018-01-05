В министерстве экономики Азербайджана новое назначение

5 января 2018 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Аяз Алиев назначен руководителем Аппарата министерства экономики Азербайджана.

Ранее он занимал должность заместителя руководителя Аппарата, а возглавлял Аппарат Самир Велиев. Напомним, что Самир Велиев покинул эту должность в связи с его назначением на пост заместителя министра энергетики.

Таким образом руководство Аппарата теперь состоит из двух человек: Аяз Алиев - руководитель Аппарата, Орхан Новрузов - его заместитель.

Аяз Алиев является советником госслужбы, в 2012 году был награжден медалью "За отличие на государственной службе".

(Автор: Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
МСП играет одну из важнейших ролей в развитии экономики Азербайджана - замминистра
Бизнес 26 декабря 2017 12:54
Азербайджан зарегистрировал Торговый дом в Латвии
Бизнес 22 декабря 2017 13:29
Полная интеграция услуг лицензирования бизнеса в единый портал завершится в 2018 г. - замминистра
Бизнес 20 декабря 2017 13:26
В Азербайджане обсудят расширение доступа МСП к финансированию
Бизнес 7 декабря 2017 13:35
ЕС: У Азербайджана большой потенциал для достижения европейских показателей в развитии МСП
Бизнес 7 декабря 2017 11:26
Азербайджанская продукция появится в маркетах ОАЭ и Бангладеша (ФОТО)
Бизнес 5 декабря 2017 11:33
Азербайджан направит экспортную миссию в ОАЭ
Бизнес 29 ноября 2017 11:16
В Азербайджане действует более 200 германских компаний
Бизнес 24 ноября 2017 16:03
В еще одном районе Азербайджана появится агропарк
Бизнес 20 ноября 2017 19:23
Азербайджан пригласил Бразилию создавать совместные агропредприятия
Бизнес 15 ноября 2017 20:34
В Азербайджане могут расширить льготы для резидентов промпарков и зон (Эксклюзив)
Бизнес 14 ноября 2017 08:00
В Азербайджане могут расширить льготы для резидентов промпарков и зон (Эксклюзив)
Бизнес 13 ноября 2017 14:56
Ниязи Сафаров: До конца года в Сумгайытском химпромпарке заработает еще 4 предприятия
Бизнес 13 ноября 2017 13:54
Афганистан заинтересован в использовании железной дороги БТК
Бизнес 7 ноября 2017 18:24
Продление моратория на проверки предпринимательства улучшит бизнес-среду в Азербайджане - минэкономики
Бизнес 6 ноября 2017 15:44
В Азербайджане учреждена Ассоциация производителей и экспортеров чая
Бизнес 3 ноября 2017 17:46
Шахин Мустафаев: Азербайджан инвестировал в турецкую экономику свыше $10 млрд
Бизнес 29 октября 2017 17:18
Объявлен прием инвестпроектов в одном из районов Азербайджана
Бизнес 23 октября 2017 17:34