В министерстве экономики Азербайджана новое назначение

БАКУ /Trend/ - Аяз Алиев назначен руководителем Аппарата министерства экономики Азербайджана.

Ранее он занимал должность заместителя руководителя Аппарата, а возглавлял Аппарат Самир Велиев. Напомним, что Самир Велиев покинул эту должность в связи с его назначением на пост заместителя министра энергетики.

Таким образом руководство Аппарата теперь состоит из двух человек: Аяз Алиев - руководитель Аппарата, Орхан Новрузов - его заместитель.

Аяз Алиев является советником госслужбы, в 2012 году был награжден медалью "За отличие на государственной службе".

(Автор: Азад Гасанли)

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