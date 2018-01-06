Сотни км дорог будут отремонтированы в Южно-Казахстанской области в 2018 году

6 января 2018 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области, в 2017 году в области введены в эксплуатацию дороги протяженностью 762,2 километра и 19 мостов, оставшиеся 781,1 километра дорог предусматривается ввести в строй в 2018 году, сообщает пресс-служба области.

На эти цели из бюджета области выделено 27,2 миллиарда тенге. Из них 6,5 миллиарда тенге на строительство 51 объекта областного значения, 9,8 миллиарда тенге для 417 объектов районного и городского значений и 10,9 миллиарда тенге для 112 объектов в городе Шымкент.

В 2017 году в Южно-Казахстанской области был начат ремонт 1 543,3 километра дорог и 19 мостов, сообщила пресс-служба региона.

Общая протяженность автомобильных дорог области и улиц населенных пунктов составляет 20 928 километров. Из них 837 километров республиканского, 4 261 километров областного и 1 642 километров районного значения. Протяженность улиц города Шымкента составляет 2 810 километров.

Из 51 объекта дорожной инфраструктуры, к концу 2017 года введены в эксплуатацию 22, оставшиеся 29 будут отремонтированы в 2018 году. Если сравнивать промежуток 2016-2017 годов, наблюдается рост по всем показателям в сфере автомобильных дорог. В частности, число объектов увеличилось на 147,4 процентов, протяженность дорог - на 158,5 процентов, объем выделенных средств - 106,5 процентов.

Отметим, что вдоль автомобильных дорог областного значения на территории региона насчитывается 410 мостов. Из них 291 - в удовлетворительном состоянии, 119 мостов требуют ремонта. В этом году 19 из них были отремонтированы. Вместе с тем, разрабатываются соответствующие документы для проведения строительно-монтажных работ 24 мостов. Для оставшихся 77 мостов, в зависимости от выделенных средств будут поэтапно разрабатываться соответствующие документы.

Работы по техническому обслуживанию мостов осуществляет государственное коммунальное учреждение «Оңтүстік жолдары».

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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