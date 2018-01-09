В Казахстане приватизировано пять медицинских объектов

9 января 2018 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы в декабре 2017 года реализовано пять объектов здравоохранения республиканской собственности, в том числе два крупных объекта, сообщила во вторник пресс-служба министерства финансов Казахстана.

Цена продажи объектов составила 18,246 миллиарда тенге.

В частности, приватизирован Национальный научный медицинский центр, цена продажи – 6 миллиардов тенге, реализован на торгах в форме конкурса путем двухэтапных процедур с условием сохранения профиля деятельности и оказываемых медицинских услуг в течение пяти лет.

Сообщается, что реализовано АО «Казмедтех», цена продажи – 5,801 миллиарда тенге, объект передан на три года в доверительное управление с правом последующего выкупа с условием сохранения профиля деятельности и социальной направленности деятельности АО «Казмедтех». В том числе, сохранение ставки вознаграждения по лизингу (по ранее заключенным договорам финансового лизинга); сохранение действующих условий предоставления лизинга для государственных организаций здравоохранения на срок доверительного управления.

Также приватизированы Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова (цена продажи – 1,105 миллиарда тенге, торги в форме тендера с условием сохранения основного профиля деятельности в течение 10 лет); АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней» (за 2,3 миллиарда тенге, торги в форме тендера с условием сохранения основного профиля деятельности в течение 10 лет); АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» (за 3,040 миллиарда тенге, торги в форме тендера с условием сохранения основного профиля деятельности в течение 10 лет).

За период реализации Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы всего реализовано девять объектов здравоохранения республиканской собственности на сумму 23,434 миллиарда тенге.

Официальный курс на 9 января 2018 года составляет 330.43 KZT/USD

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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