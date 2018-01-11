Новосибирская область России намерена экспортировать в Азербайджан зерно

11 января 2018 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Аграрии Новосибирской области России планируют наладить поставки зерна в Азербайджан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Зерно также планируется поставлять в Иран, Китай, Монголию и Турцию.

Отмечается, что такие зерновые экспрессы ранее не отправлялись: “В данный момент еще 250 вагонов находятся под погрузкой на тех элеваторах, которые заключили договоры с крупнейшей в России трейдинговой организацией - Объединенной зерновой компанией (ОЗК)”.

Зерно из Новосибирской области поставляется зерновыми экспрессами - специальными поездами, которые позволяют сократить время доставки груза и увеличить "оборачиваемость" вагонов.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область вошла в число приоритетных регионов, на перевозку зерна из которых “Российскими железными дорогами” будут предоставлены субсидии. Скидка распространяется на перевозки пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, риса, гречихи, бобов, гороха, фасоли и других зерновых культур. Понижающий коэффициент будет действовать до 30 июня 2018 года.

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