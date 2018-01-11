Президент Узбекистана запретил Центробанку участвовать в управлении коммерческими банками

11 января 2018 15:01 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана запретил Центральному банку участвовать в управлении коммерческими банками, посредством участия в их уставном капитале и в составе наблюдательных советов, сообщили Trend в пресс-службе ЦБ.

На сегодняшний день Центральный банк Узбекистана владеет пакетом акций АКБ «Халк банк» (Народный банк) в объеме 49 процентов от его уставного капитала и АКБ «Микрокредитбанк» - 13 процентов. Решением главы государства эти активы будут переданы министерству финансов на безвозмездной основе с правом оперативного управления.

На 1 октября 2017 года АКБ «Халк банк», управляющий пенсионными накоплениями граждан, являлся седьмым банком Узбекистана по величине активов и шестым – по капитализации. В частности, активы банка увеличились за январь-сентябрь 2017 года на 27,3 процента до 5,6 триллиона сумов, капитал – на 66,3 процента до 923 миллиардов сумов. Чистая прибыль банка увеличилась в 1,8 раза и составила 137 миллиардов сумов.

АКБ «Микрокредитбанк» на конец третьего квартала 2017 года занимал среди узбекских банков 12 место по объему активов, которые увеличились с начала года на 32 процента до 1,9 триллиона сумов и 9 – по капитализации, возросшей на 64,5 процента до 465 миллиардов сумов. При этом банк получил убыток почти на 6 миллиардов сумов против чистой прибыли 732 миллиона сумов за январь-сентябрь 2016 года.

В настоящее время банковская система Узбекистана представлена 28 коммерческими банками, в том числе 3 государственными, 12 акционерно-коммерческими, 8 частными и 5 с участием иностранного капитала. Минимальный размер для вновь создаваемых коммерческих банков составляет 100 миллиардов сумов. За девять месяцев 2017 года совокупные активы узбекских банков увеличились в 1,9 раза до 161,2 триллиона сумов, собственный капитал – в 1,8 раза до 16,1 триллиона сумов.

Официальный курс на 10 января составляет 8139,00 UZS/USD

(Автор: Мамед Дашдемиров. Редактор: Хазар Ахундов)

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