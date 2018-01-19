Айдын Алиев: В 2017 году таможенные органы Азербайджана успешно боролись с контрабандой (версия 2)

19 января 2018 13:29 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Минувший год был успешным для таможенных органов Азербайджана в вопросе борьбы с контрабандой, сказал в пятницу на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

По словам главы ГТК, в прошлом году при попытке ввоза в Азербайджан было задержано большое количество наркотических средств, а также были предотвращены попытки вывоза за рубеж большого объема иностранной валюты.

"В 2017 году были предотвращены попытки незаконного вывоза из Азербайджана 1,6 миллиона долларов, 22 миллионов рублей и 50 тысяч евро", - отметил Алиев.

Также за прошлый год, по словам главы ГТК был предотвращен вывоз с территории Азербайджана золота, драгоценных камней и прочих ценностей на сумму 1,2 миллиона манатов.

"Кроме того, был предотвращен ввоз на территорию Азербайджана 2 770 килограммов наркотиков и психотропных средств. Большая часть изъятого - 2 550 килограммов пришлась на марихуану, также было изъято свыше 100 килограммов героина", - сказал Алиев.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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