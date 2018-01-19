Афганистан заинтересован в использовании транзитных возможностей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Афганистан заинтересован в использовании транзитных возможностей Азербайджана, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

Об этом сказал находящийся в Баку заместитель министра финансов Афганистана Наджибулла Вардак на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдыном Алиевым.

Замминистра отметил, что Азербайджан обладает благоприятной экономико-географической позицией. Гость также подчеркнул, что Афганистан придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, и позитивно оценил проводимые в стране мероприятия по расширению транзитных возможностей.

Айдын Алиев, в свою очередь, рассказал о проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева мерах по развитию ненефтяного сектора экономики, предпринимательской деятельности и улучшению бизнес-среды.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Афганистаном в 2017 году превысил 52 миллиона долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на экспорт азербайджанской продукции в эту страну.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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