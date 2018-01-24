В Узбекистане упорядочен процесс производства и ввоза лекарственных средств

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению производства и ввоза лекарственных средств и изделий медицинского назначения».

В документе отмечается, что производством лекарственных средств и изделий медицинского назначения по полному технологическому циклу считается производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения из лекарственных веществ (субстанций) и комплектующих, произведенных самим предприятием.

В свою очередь, к производству по неполному технологическому циклу относится производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения из лекарственных веществ (субстанций) и комплектующих, не произведенных самим предприятием.

В Документе отмечается, что лекарственные средства и изделия медицинского назначения признаются продукцией отечественного производства в случае их производства по полному или неполному технологическому циклу.

При этом лекарственные средства и изделия медицинского назначения не признаются продукцией отечественного производства в случае их несоответствия вышеуказанному критерию или производства на основе «in bulk» продукции.

Медицинская техника признается продукцией отечественного производства в случае организации производства всех или отдельных комплектующих и технологических частей самим предприятием, кроме маркировки и упаковки, либо производства путем сборки комплектующих и технологических частей, в том числе импортируемых, кроме маркировки и упаковки.

Кабинету министров и Национальному агентству проектного управления при президенте Узбекистана поручено в недельный срок внести в Законодательную палату Олий Мажлиса проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон Узбекистана «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности» с учетом положений настоящего постановления.

Министерству здравоохранения Узбекистана поручено до 1 февраля 2018 года обеспечить внесение изменений в регистрационные документы зарубежных производителей лекарственных средств и изделий медицинского назначения без взимания сбора в соответствии с их заявками в части указания информации об упаковке и маркировке «in bulk» продукции.

Президент Узбекистана поручил провести до 1 марта 2018 года технологический аудит производств лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники на предмет признания их продукцией отечественного производства на основе критериев, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего постановления.

Глава Узбекистана предоставил предприятиям, производящим лекарственные средства и изделия медицинского назначения по полному и неполному технологическому циклу, а также на основе «in bulk» продукции, не имеющей аналогов среди отечественной продукции, ценовые преференции в размере 20 процентов от стоимости такой же продукции зарубежных производителей, при участии в государственных закупках.

С 15 апреля 2018 года льготы по налогу на добавленную стоимость не применяются при импорте «in bulk» продукции лекарственных средств и изделий медицинского назначения при наличии зарегистрированной аналогичной продукции у отечественных предприятий, производимой по полному или неполному технологическому циклу.

В документе отмечается, что до 1 января 2019 года сохраняются льготы по налогу на добавленную стоимость для предприятий – производителей лекарственных средств и изделий медицинского назначения в части продукции, произведенной на основе «in bulk» продукции, при отсутствии зарегистрированной аналогичной продукции отечественных предприятий.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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