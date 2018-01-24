Казахстан и Швеция обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры

24 января 2018 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Швеция обсудили вопросы сотрудничества в области транспортной инфраструктуры.

Вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Ерлан Хаиров принял бизнес-делегацию во главе с послом Швеции в Казахстане Матсом Фойером.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области транспортной инфраструктуры, в текущих и планируемых проектах Казахстана, требующих внедрения инновационных технологий для дальнейшего улучшения и развития транспортной инфраструктуры, а также тенденции развития инвестиционных планов Казахстана.

Хаиров отметил, что Казахстан рассматривает Швецию в качестве одного из стратегических партнеров в Северной Европе.

По словам вице-министра, Казахстан готов дальше расширять двустороннее сотрудничество со шведскими компаниями в реализации совместных проектов, в том числе в рамках инициативы «Один пояс, один путь», который объединяет два проекта - "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века".

Товарооборот Казахстана со Швецией за 11 месяцев 2017 года увеличился на пять процентов и составил 253 миллиона долларов. Экспорт Казахстана в Швецию составил 153,2 миллиона долларов, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года (138 миллионов долларов).

Основной продукцией экспорта являются пшеница, сменные рабочие инструменты для ручных приборов (с механическим приводом или без него), станков, а также соевые бобы.

В настоящее время в Казахстане действует порядка 50 предприятий со шведским капиталом, среди них присутствуют такие бренды, как «Ericsson», «АВВ», «TeliaSonera» («Kcell»), «Scania», «Tele2», «Oriflame», «Electrolux», «Dia verum» и др.

Между странами действует несколько соглашений, среди них Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, Соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, а также межправительственная Конвенция об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения в отношении налогов на доходы и капитал.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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