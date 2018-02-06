Получи кредит от Unibank сейчас, основную сумму оплати через 3 месяца

6 февраля 2018 19:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сейчас самое время взять кредит в Unibank! До 25 февраля, каждый, кто получит наличный или же микрокредит в Unibank, будет оплачивать основную сумму через три месяца. А первые три месяца можно оплачивать только проценты по кредиту. Кроме этого, комиссия по кредиту будет снижена на 50 процентов.

Какие еще преимущества получают клиенты, взяв кредит в Unibank:

  • Кредит выдается без оплаты страховки;

  • Минимальная ежемесячная оплата кредита начинается от 19 манатов;

  • Максимальная сумма кредита - 20 000 манатов;

  • Максимальный срок кредита - 36 месяцев

  • Кредит выдается без поручителя;

  • Процедура кредитования очень проста.

Для получения кредита, вы можете обратиться в филиалы банка. Оставить заявку на кредит можно также онлайн на сайте www.unibank.az, через мобильное приложение Unibank Mobile или же обратившись посредством whatsapp по номеру 050 778 8117.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Следует отметить, что следующие филиалы Unibank с 10.00 до 14.00 оказывают услуги клиентам и в субботу:

15-ый филиал (рядом с парком им.С.Вургуна);

14-ый филиал(5 Мяртябя);

13-ый филиал(“Иншаатчылар”);

“Нариманов”;

“Аджеми”;

“Нефтчиляр”;

10-ый филиал(“Ахмедлы”);

19-ый филиал(“Бакиханов”);

“Мярдякан”, “Хырдалан”;

“Сумгайыт”;

“Гянджа”;

“Барда”;

“Кяпяз”;

“Мингячевир”;

“Товуз”;

“Губа”;

”Шамкир”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az).

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