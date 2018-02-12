До озера Иссык-Куль начнет курсировать поезд из Ташкента

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан с марта 2018 года запускают пассажирский поезд по маршруту «Ташкент-Рыбачье-Ташкент», сообщают «Кыргызские железные дороги».

Пассажирский поезд №455/456 будет курсировать один раз в неделю составами АО «Узбекистон темир йуллари» (Узбекские железные дороги): в железнодорожном составе 7 купейных вагонов, 3 плацкартных вагонов и вагон-ресторан.

Поезд отправиться из Ташкента 22 марта 2018 года и прибудет в Рыбачье 23-марта текущего года. В обратном направлении состав отправится из Рыбачьего 24 марта и прибудет в Ташкент 25 марта.

Из Ташкента поезд будет отправляться каждый четверг, и прибывать в Рыбачье по пятницам. В обратном направлении состав будет отправляться из Рыбачьего по субботам, и прибывать в столицу Узбекистана по воскресеньям.

После апрельской революции 2010 года, произошедшей в Кыргызстане, поезда из Ташкента прекратили ездить в направлении Иссык-Куля.

В 2015-2016 годах власти обеих стран договорились о возобновлении железнодорожных рейсов Ташкент - Рыбачье. Тогда стоимость проезда в одну сторону составляла 4,5 тысячи сомов.

Однако в 2017 году поезд вновь прекратил курсировать по этому маршруту, потому что правительства двух стран не смогли достичь нужных договоренностей.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан передаст Узбекистану во временное пользование земельные участки, на которых расположены четыре пансионата в Иссык-Кульской области.

Документ направлен на развитие туризма и привлечение прямых инвестиций. Решение касается пансионатов "Бостери", "Алтын-Жай", "Энесай" и "Бустон".

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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