Минэкономики о размерах инвестиций в регионы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2004-2017 годах на развитие регионов Азербайджана было направлено 67,5 миллиарда манатов.

Как сообщает в понедельник министерство экономики Азербайджана, об этом сказал министр Шахин Мустафаев на расширенном заседании коллегии, посвященном исполнению поручений Президента Ильхама Алиева, озвученных на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы.

По словам министра, в прошлом году на развитие регионов было направлено 4,5 миллиарда манатов. Мустафаев также отметил, что в настоящее время продолжается ряд мероприятий, направленных на дальнейшее развитие регионов страны.

"В частности продолжаются работы по увеличению числа производственных площадей ОАО "Азерхалча". Завершено строительство ковроткаческих предприятий в 10 районах Азербайджана, продолжается строительство еще 10 предприятий, а также пяти прядильных и красильных пунктов и прядильно-красильной фабрики", - сказал министр.

По его словам, в прошлом году в эксплуатацию были введены предприятия, действующие в различных сферах производства, продолжилось строительство ряда предприятий, а также был заложен фундамент новых предприятий.

"Стоит отметить, что в 2018 году в эксплуатацию будет введена фабрика по производству табачной продукции, фундамент которой был заложен в прошлом году, что позволит нам значительно снизить импортозависимость в данной сфере. Кроме того, продолжаются работы по созданию пунктов приема и сушки табака и усилению мощностей существующих сигаретных фабрик", - сказал Мустафаев.

Министр также отметил, что в соответствии с поручением главы государства минэкономики проанализирует возможности налаживания производства моющих и чистящих средств, вывода на полную мощность существующих предприятий по производству воды и вина, производства тары, а также строительства новых молочных заводов и создания производства сливочного масла на существующих и совместно с соответствующими структурами подготовит предложения.

(Автор: Анвар Мамедов)

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