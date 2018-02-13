Не жди, выиграй 500 манат!

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank объявил новый конкурс для пользователей социальных страниц Facebook и Twitter.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, согласно условиям конкурса, пользователи должны зайти на сайт www.gozleme.az, ответить на вопрос «Что вы не хотели бы ждать?» и поделиться хештегом #gozleme на своих профильных страничках в социальных сетях Facebook и Twitter.

Тираж лотереи состоится 23 февраля. Будут объявлены 11 победителей, каждый из которых станет обладателем 500 манат от Kapital Bank. Следует отметить, что участие в лотерее бесплатное. Дополнительная информация указана на сайте www.gozleme.az.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 93 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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