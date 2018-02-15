Официальный курс маната к мировым валютам на 15 февраля (Версия 2)

15 февраля 2018 09:42 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:18)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 февраля установлен на уровне 1,7001 и 2,1179 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

15.02.2018

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.1179

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3484

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0854

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8557

1 бразильский реал

1 BRL

0.5272

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1452

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1589

1 чешская крона

1 CZK

0.0835

1 чилийский песо

1 CLP

0.2857

1 китайский юань

1 CNY

0.2681

1 датская крона

1 DKK

0.2843

1 грузинский лари

1 GEL

0.6955

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2173

1 индийская рупия

1 INR

0.0266

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.382

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0125

100 иранских риалов

100 IRR

0.0038

1 шведская крона

1 SEK

0.2139

1 швейцарский франк

1 CHF

1.8318

1 израильский шекель

1 ILS

0.4825

1 канадский доллар

1 CAD

1.3612

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6772

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4366

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0917

1 молдавская лея

1 MDL

0.1019

1 египетский фунт

1 EGP

0.096

1 норвежская крона

1 NOK

0.2187

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0208

1 польский злотый

1 PLN

0.5099

1 российский рубль

1 RUB

0.03

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2946

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4658

1 турецкая лира

1 TRY

0.4499

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0585

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1927

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0637

100 японских иен

100 JPY

1.5949

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2537

Золото (1 унция)

1 XAU

2301.9694

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.7648

Платина (1 унция)

1 XPT

1703.8062

Палладий (1 унция)

1 XPD

1721.3938

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Azernews Newspaper
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