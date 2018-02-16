Доходы населения Азербайджана увеличились

БАКУ /Trend/ - В январе 2018 году номинальные доходы населения Азербайджана выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7 процента и достигли 3,88 миллиарда манатов.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике Азербайджана по итогам января.

Согласно данным отчета, размер доходов на душу населения за указанный период составил 396,9 маната, при росте на 10,7 процента.

По данным отчета, доходы, оставшиеся в распоряжении населения, составили за указанный период 3,58 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с январем 2017 года на 12,4 процента.

Официальный курс на 16 февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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