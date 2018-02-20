МФЦА Казахстана намерен зарегистрировать порядка 100 компаний до конца года

БАКУ /Trend/ - Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) намерен зарегистрировать порядка 100 компаний до конца года. Об этом сообщил управляющий центра Кайрат Келимбетов на заседании правительства Кзахстана.

«Главной новостью на сегодня является регистрация представительства Государственного банка развития Китая. Это существенный стимул для привлечения солидных инвесторов из Китайской Народной Республики. В целом, мы планируем, что до конца года будут зарегистрированы порядка 100 компаний», - заявил Келимбетов.

По словам Келимбетова, МФЦА вызывает активный интерес у потенциальных инвесторов, и центр выступает в качестве современной высокотехнологичной платформы с благоприятной юрисдикцией, предоставляющей все необходимые условия для привлечения, как прямых, так и портфельных инвестиций.

«На данный момент МФЦА определило пул потенциальных участников, с которыми ранее были достигнуты договоренности по совместному взаимодействию на площадке центра. Среди таких компаний крупнейшие международные институты развития, управляющие компании, инвестиционные банки, консалтинговые компании, финансовые ассоциации, исламские финансовые институты и другие игроки рынка, заинтересованные в работе МФЦА», - сообщил Кайрат Келимбетов.

Управляющий МФЦА также сообщил, что официальное открытие центра состоится 5 июля в здании Конгресс-центра ЭКСПО.

По словам Келимбетова в настоящее время создана вся необходимая инфраструктура и сформированы все органы МФЦА, определенные Конституционным законом «Об МФЦА».

«Это совет по управлению, администрация, комитет по регулированию финансовых услуг, суд и международный арбитражный центр. В рамках развития рынка капитала создана биржа МФЦА. Для обеспечения централизованного доступа по принципу одного окна сотрудникам и участникам МФЦА по визовым и иным вопросам создан экспат-центр», - добавил Келимбетов.

МФЦА - это финансовый хаб для стран Центральной Азии, Закавказья, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы. МФЦА предоставляет систему "единого окна", упрощенный режим выдачи виз, регистрации, получения разрешений на работу и других процедур.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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