Цены на сырьевые товары растут на фоне ослабления доллара и инфляции

БАКУ /Trend/ - На фоне ослабления доллара цена на сырую нефть, преимущественно марки WTI, восстановилась примерно наполовину после резкого спада в феврале, а американские недельные товарные запасы увеличились меньше, чем ожидалось, сказал во вторник Trend глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.

"Мы изменили наш прогноз по нефти на нейтральный после того, как цена почти достигла прогнозируемой нами нижней отметки на I квартал. Тем не менее ослабление доллара на фоне растущих опасений по поводу экономических перспектив США не является достаточно сильным фактором, который бы мог способствовать началу восстановления цен. Исходя из этого, мы считаем, что на некоторое время на рынке сохранятся устоявшиеся пределы колебаний", - считает Хансен.

Эксперт отметил, что цены на природный газ снизились в результате того, что высокий сезонный зимний спрос по-прежнему покрывается рекордными объёмами производства.

"Отопительный период, сокращающий товарные запасы, заканчивается, поэтому риск заключается в том, что в летний сезон формирования запасов их объёмы могут привести к повышению курса акций до рекордных отметок ещё до начала зимнего сезона 2018-2019 годов. На фоне указанных факторов в этом месяце цена на природный газ резко снизилась на 22 процентов, что вновь ставит под угрозу основной поддерживаемый уровень в 2,52 доллара за терм, который обеспечивал поддержку в четырёх предшествующих случаях падения начиная с 2016 года. После того как цена на сырую нефть упала более чем на 12 процентов и практически достигла прогнозируемого нами нижнего уровня на текущий квартал, отмечается всё больше признаков её стабилизации. Однако, по нашему мнению, ослабление доллара вследствие растущих опасений по поводу экономических перспектив США не является достаточно сильным фактором, который мог бы способствовать восстановлению цен", - сказал эксперт.

По словам Хансена, на прошедшей неделе три ключевые организации - ОПЕК, Управление энергетической информации США и Международное энергетическое агентство (МЭА) представили свои ежемесячные прогнозы по уровням мирового спроса и предложения.

"Несмотря на различия в прогнозах, особенно у Международного энергетического агентства (представляющего потребителей) и ОПЕК (представляющей производителей), сохранилась тенденция повышения предложения стран, не входящих в ОПЕК, и стабильного спроса. Ограничения на мировом рынке нефти в результате сокращения добычи группой ОПЕК+ в прошлом году способствовали возврату к депорту. Ситуация, при которой первый фьючерсный контракт торгуется как самый дорогой по сравнению с остальной частью кривой, способствовала значительному и в конечном счёте неприемлемому накоплению спекулятивных позиций хедж-фондов. Коррекция на протяжении последних двух недель была обусловлена неспокойной ситуацией на фондовом рынке и отсутствием на нефтяном рынке новостей, которые могли бы поддержать уровень цен, что было необходимо для сохранения спекулятивной сделки в объёме более одного миллиарда баррелей. И что немаловажно, это произошло после начала сезонного роста акций американских компаний, хотя и с более низким, чем обычно темпом, и увеличения добычи в США до уровня свыше 10 миллионов баррелей в день. Цена на нефть марки Brent осталась выше нашего прогнозного показателя в 61 доллар за баррель, при этом коррекция после резкого роста с июня по январь составила 38,2 процента. Такой ограниченный процент означает, что пока это лишь незначительная коррекция в рамках наблюдаемой тенденции к повышению. С учётом данных об увеличении добычи странами вне ОПЕК вероятно, что цена на сырую нефть в лучшем случае стабилизируется в некоем диапазоне, при этом покупатели будут появляться, несмотря на сопротивление уровню 66,5 доллара за баррель нефти марки Brent", - сказал Хансен.

Эксперт отметил, что золото торговалось по более высоким ценам на фоне сочетания двух факторов: ослабления доллара, особенно по сравнению с японской иеной, и сохранения пристального внимания к уровню инфляции.

"Второй фактор обусловлен превышением как потребительскими, так и отпускными ценами ожидаемых уровней. Однако на данный момент цены на золото изменились преимущественно из-за ослабления доллара, при этом отрицательное влияние было ограниченным благодаря недавнему резкому отрицательному скачку цен на золото по доходности десятилетних облигаций до четырёхлетнего максимума в 2,9 процента и реальной доходности до двухлетнего максимума в 0,8 процентов. Золото вновь вернулось в зону сопротивления, где с 2014 года наблюдается ряд противостояний между играющими на повышение и понижение. В двух предыдущих случаях в июле 2016 года и в сентябре 2017 года отклонение привело к резким корректировкам. С учётом этого следует понаблюдать некоторое время за рынком, прежде чем пытаться оценить, есть ли разница с текущей ситуацией. Как бы то ни было, многое зависит от возможности дальнейшего ослабления доллара и сохранения тенденции роста инфляции, сопровождающейся геополитической нестабильностью. Повышение сверх максимума 2016 года в 1 375 долларов за унцию может привести к росту цены на золото до 1 436 долларов за унцию и в конечном счёте до 1 480 долларов за унцию, при этом последующее отклонение связано с риском коррекции до 1 330 долларов за унцию. Мы сохраняем прогноз на повышение цены золота, но предпочитаем ориентироваться на текущие уровни для снижения рисков и рекомендуем для возвращения ожидать либо отката цены, либо повышения до отметки свыше 1 375 долларов за унцию", - сказал Хансен.

(Автор: Анвар Мамедов)

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