Международные финансовые организации позитивно оценивают экономические реформы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился прогресса в диверсификации экономики и улучшении бизнес-среды, но стране следует принять дополнительные меры, считают главы местных представительств Всемирного банка (ВБ) и Азиатского банка развития.

В интервью Reuters глава бакинского офиса ВБ Навид Нагви отметил, что правительство страны принимает меры для развития ненефтяного сектора экономики, однако в этом направлении предстоит еще много работы.

Согласно прогнозам ВБ, добавил он, в этом году экономика Азербайджана может вырасти на 1-1,5 процента.

По словам Нагви, за последние 18 месяцев видны определенные признаки улучшения бизнес-среды в Азербайджане, в том числе по упрощению выдачи виз для иностранцев.

В свою очередь, глава местного офиса АБР Нариман Маннапбеков позитивно оценил меры по развитию сферы сельского хозяйства и по реализации структурных реформ для улучшения торговли.

“Мы видим хороший прогресс в сфере упрощения таможенного оформления, во внедрении электронной оплаты таможенных пошлин, сокращении сроков получения некоторых лицензий”, - сказал Маннапбеков Reuters.

Как отметил Маннапбеков, позитивным для экономики могло бы стать введение более сильного корпоративного управления в крупных государственных компаниях. Он также отметил, что банк может улучшить прогноз по росту ВВП страны на этот год.

Азербайджан присоединился к группе ВБ в 1992 году, к АБР - в 1999 году.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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