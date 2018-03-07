Определены сроки внесения предложений по созданию лоукостера в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Предложения по созданию лоукостера при Узбекских авиалиниях будут представлены Кабинету министров Узбекистана до первого мая.

Об этом во вторник сообщают узбекские СМИ, ссылаясь на постановление президента Узбекистана «О мерах по обеспечению безопасности граждан Республики Узбекистан во время их выезда на транспорте за пределы республики для осуществления временной трудовой деятельности».

Ранее сообщалось, что Национальная авиакомпания (НАК) «Узбекистон хаво йуллари» создаст собственное бюджетное подразделение – компанию лоукостера.

Дочерняя компания может быть создана уже в текущем году, сообщили узбекские СМИ, ссылаясь на заместителя председателя НАК Умида Хусанова.

«Думаю, в текущем году этот вопрос уже будет решен», - сообщил Хусанов.

В настоящее время национальный авиаперевозчик Узбекистана изучает мировой опыт, в том числе опыт работы российского «Аэрофлота» и его лоукостера – авиакомпании «Победа».

Говоря о ценообразовании, зампредседателя НАК отметил, что цены на билеты будут зависеть от множества факторов, включая дислокацию аэропорта, набора услуг на борту и других опций.

Представитель авиакомпании отметил, что основными направлениями для лоукостера станут Россия, Турция и Египет.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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