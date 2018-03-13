Индия инвестировала в Азербайджан $200 млн

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня Индия инвестировала в Азербайджан 200 миллионов долларов, сообщил во вторник глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов в ходе своего выступления во вторник на азербайджано-индийском бизнес-форуме.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане работают 15 компаний с индийским капиталом.

"В то же время Индия является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана. За последние годы товарооборот с Индией стремительно вырос и на конец прошлого года составил около 0,5 миллиарда долларов. Это очень важный показатель. Индия также является одним из крупнейших импортеров азербайджанской продукции - на нее пришлось 2,65 процента азербайджанского экспорта в прошлом году", - отметил Мамедов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Индией по итогам 2017 года составил 462,5 миллиона долларов. Экспорт из Азербайджана в Индию за прошлый год составил 365,5 миллиона долларов. Нормативно-правовая база между странами содержит более 20 документов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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