Азербайджан и Индия укрепляют экономическое сотрудничество (ФОТО)

13 марта 2018 20:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку прошла церемония подписания меморандумов взаимопонимания между Торгово-промышленной палатой Индии PHD и Конфедерацией предпринимателей Азербайджана, а также между PHD и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Меморандумы подписали представитель PHD Саураб Саньял, президент конфедерации Мамед Мусаев и глава AZPROMO Руфат Мамедов.

Документ был подписан в рамках азербайджано-индийского бизнес-форума и направлен на расширение и укрепление экономических и торговых связей, а также бизнес-отношений между двумя странами.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Индией в 2017 году составил 462,5 миллиона долларов. Экспорт из Азербайджана в Индию за прошлый год составил 365,5 миллиона долларов. Нормативно-правовая база между странами содержит более 20 документов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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