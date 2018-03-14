Агентство продбезопасности Азербайджана разработает новые стандарты в области пищевой продукции

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана планирует разработать новые стандарты в области пищевой продукции. Об этом заявил в среду на пресс-конференции его председатель Гошгар Тахмазлы.

По словам председателя Агентства, эти стандарты будут касаться забоя скота, хранения и доставки продукции, а также включать проведение медицинского обследования для работников, находящихся в контакте с данной продукцией.

К группе продуктов, которые могут представлять наибольший риск для здоровья населения, добавил Тахмазлы, относится мясо.

«Некоторые граждане считают, что забой скота в их присутствии является показателем безопасности. Но это не так. При забое должны выполняться определенные гигиенические процедуры», - сказал председатель Агентства.

Агентство продовольственной безопасности было создано указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию системы продовольственной безопасности в стране от 10 февраля 2017 года.

Согласно указу главы государства, Агентство продовольственной безопасности поможет обеспечить нормативное регулирование безопасности продуктов питания (разработку и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), а также будет осуществлять анализ рисков, проводить работы по гигиенической сертификации, в том числе предоставлять сертификат качества продовольственной продукции, экспортируемой в зарубежные страны, осуществлять государственный контроль в сфере защиты прав потребителей продуктов питания и на всех этапах производства пищевой продукции на основе принципа "с поля на стол" в соответствии с уровнем риска продукции.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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