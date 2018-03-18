Страховщики Азербайджана выступают за сохранение преференций по страхованию на дожитие

БАКУ /Trend/ - Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА) направила в Палату надзора над финансовыми рынками и в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения предложения в связи с обсуждением изменений в закон “О социальном страховании”.

Об этом Trend сообщил глава АСА Мустафа Аббасбейли.

По его словам, в настоящее время ГФСЗ предлагает внести изменения в законодательство в связи с ограничением преференций для лиц, оформивших страхование на дожитие.

“Согласно действующему законодательству, лица, оформляющие страхование на дожитие на срок свыше трех лет, освобождаются от уплаты взносов на обязательное социальное страхование. ГФСЗ предлагает лимитировать средства, которые могут быть направлены на обязательное соцстрахование, а страховые компании, в свою очередь, не соглашаются с этим. Поэтому мы подготовили пакет предложений из 12 пунктов и направили его в ГФСЗ, а также в Палату надзора над финансовыми рынками”, - сказал Аббасбейли, не раскрывая суть предложений.

По словам главы АСА, действующий закон “О социальном страховании” побуждает компании, действующие в стране, к прозрачной деятельности. Кроме того, данный закон важен для развития страхования жизни в Азербайджане.

“Я не думаю, что существующие преференции должны длиться вечно, но в настоящее время данный закон играет важную роль для стимулирования страхования жизни. Кроме того, данный закон побуждает компании проводить более прозрачную политику в отношении заработных плат и оформления сотрудников”, - отметил Аббасбейли.

На сегодняшний день страхование на дожитие осуществляют три страховые компании Азербайджана - Ateshgah Life, PASHA Life и Qala Life.

По данным Палаты надзора над страховыми рынками Азербайджана, сборы по страхованию на дожитие в январе 2018 составили 12,62 миллиона манатов, что составляет 15,3 процента от общего объема страховых сборов. Выплаты по данному виду страхования составили 11 миллионов манатов (47,6 процента от общих выплат).

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.