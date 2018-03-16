Бакинский порт ожидает серьезного увеличения перевалки контейнеров в ближайшее пятилетие

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт в Аляте ожидает серьезного роста объема перевалки контейнеров, в ближайшие три-пять лет, сказал журналистам в пятницу глава порта Талех Зиядов.

Глава порта отметил, что в середине текущего года завершится строительство в рамках первой фазы порта, что повысит перевалочные мощности до 15 миллионов тонн грузов или 100 тысяч TEU (20-футовых контейнеров).

"В рамках второй фазы затем мощности будут доведены до 500 тысяч TEU. В настоящий момент посредством нашего порта переваливается 15-17 тысяч TEU. Но, в предстоящие три-пять лет, особенно с вводом в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и реализации инициативы Китая "Один пояс - один путь", мы ожидаем серьезного роста контейнерных перевозок", - сказал Зиядов.

(Автор: Максим Цурков)

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