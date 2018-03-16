В Xalq Bank за подарками

16 марта 2018 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начиная с сегодняшнего дня по 15 сентября 2018 года Xalq Bank при поддержке программы лояльности “Ulduzum” начинает мгновенную лотерею, сообщает банк в пятницу.

Каждый клиент, воспользовавшийся в этот период определенными услугами банка (срочные денежные переводы; оплата связи, коммунальных, интернет и тв услуг; оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения; ограниченные операции по банковским счетам; аренда депозитных сейфов; приобретение платежных карт; подключение к услуге интернет банкинга "Xalqbank-online") станет обладателем одного из более чем 8000 призов (бесплатные минуты от Bakcell, купоны на бензин от Azpetrol, скидочные карты от Autolux и многое др.).

Стать обладателем приза можно, отправив бесплатный SMS, со словом XALQBANK на короткий номер 5555. Полученный Ulduzum-код с персональными данными клиента вносится сотрудником филиала в программу электронной лотереи, которая методом случайного выбора определяет приз, вручаемый клиенту. Участниками лотереи могут стать как резиденты Азербайджана, так и иностранные граждане.

Более подробную информацию о лотерее можно получить по телефону Информационной службы 138, а также на сайтах www.xalqbank.az и www.ulduzum.az.

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