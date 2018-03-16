БАКУ /Trend/ - По случаю Новруз байрамы Kapital Bank будет работать в праздничные дни, сообщает банк в пятницу.

Обслуживание клиентов в Kapital Bank будет проходить по следующему графику: филиалы "Гара Гараев", "Шуша", "Хазар", "Бакыханов", "Бинагади", "Ахмедли", "Сураханы", "Ясамал", "Браво", "Браво 2", "Гарадаг", "Абшерон", "Сумгайыт", "Агджабеди", "Барда", "Гянджа", "Кепез", "Мингячевир", "Лянкаран", "Масаллы", "Губадлы", "Агдам", "Бейлаган", "Билясувар", "Джалилабад", "Физули", "Гёранбой", "Имишли", "Габала", "Губа", "Сабирабад", "Сальян", "Шеки", "Шамкир", "Ширван", "Хачмаз" и "Евлах" 22-го, 23-го и 26-го марта. Филиалы "Браво" и "Браво 2" также 20-го, 21-го и 25-го марта.

Kapital Bank поздравляет народ Азербайджана с праздником Новруз, желает всем здоровья, благополучия и новых успехов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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