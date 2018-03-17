«Шелковый путь» - важный проект, связывающий Азию и Европу – посол Азербайджана в США

БАКУ /Trend/ - «Шелковый путь» - очень важный проект, связывающий Азию и Европу, сказал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в ходе радиошоу John Batchelor.

Сулейманов отметил, что недавно ОБСЕ провела в Баку конференцию Группы поддержки "Шелкового пути".

Президенты таких стран, как Черногория, и других, которые фактически находятся за пределами традиционного восприятия "Шелкового пути", также обсуждают важность и влияние этого проекта за пределами региона, добавил он.

«Это очень важный проект, связывающий Азию и Европу. Он основывается на истории, традиции, но, самое главное, он основывается на стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией, Грузией, Казахстаном и другими странами », - сказал дипломат.

Сулейманов отметил, что подобные инклюзивные интеграционные проекты - именно то, что должно быть реализовано в регионе, и именно то, что США должны поддерживать.

«Если мы хотим видеть процветающий, развитый регион, нам нужно работать вместе и отложить наши разногласия в сторону. Это очень важно. Это находится в центре всех проектов, поддерживаемых Азербайджан в регионе», - добавил он.

Сулейманов сказал, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая является частью «Шелкового пути», имеет очень важное значение.

«Она была открыта 30 октября 2017 года. Сейчас это полностью функционирующая железная дорога», - сказал посол.

Отметим, что 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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