«Шелковый путь» - важный проект, связывающий Азию и Европу – посол Азербайджана в США

17 марта 2018 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Шелковый путь» - очень важный проект, связывающий Азию и Европу, сказал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в ходе радиошоу John Batchelor.

Сулейманов отметил, что недавно ОБСЕ провела в Баку конференцию Группы поддержки "Шелкового пути".

Президенты таких стран, как Черногория, и других, которые фактически находятся за пределами традиционного восприятия "Шелкового пути", также обсуждают важность и влияние этого проекта за пределами региона, добавил он.

«Это очень важный проект, связывающий Азию и Европу. Он основывается на истории, традиции, но, самое главное, он основывается на стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией, Грузией, Казахстаном и другими странами », - сказал дипломат.

Сулейманов отметил, что подобные инклюзивные интеграционные проекты - именно то, что должно быть реализовано в регионе, и именно то, что США должны поддерживать.

«Если мы хотим видеть процветающий, развитый регион, нам нужно работать вместе и отложить наши разногласия в сторону. Это очень важно. Это находится в центре всех проектов, поддерживаемых Азербайджан в регионе», - добавил он.

Сулейманов сказал, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая является частью «Шелкового пути», имеет очень важное значение.

«Она была открыта 30 октября 2017 года. Сейчас это полностью функционирующая железная дорога», - сказал посол.

Отметим, что 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
The National Interest: Визит Саакяна в США наносит ущерб дружественным отношениям между США и Азербайджаном
Нагорно-карабахский конфликт 11:42
Китай выразил протест против принятия в США закона о поездках на Тайвань
Китай 10:29
Главы МИД Азербайджана и Иордании обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-й годовщины установления дипотношений
Политика 06:34
В США самолет пришлось посадить после обнаружения собаки на борту
США 05:59
Азербайджан и ЮНИСЕФ обсудили программу сотрудничества
Общество 00:30
Китай и Азербайджан могут перейти на новый уровень сотрудничества (Эксклюзив)
Экономика 16 марта 22:10
ОПЕК назвала прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 16 марта 20:40
Транспортные проекты Азербайджана и Ирана могут стать частью инициативы «Один пояс и один путь» - Чарльз Стивенс
Политика 16 марта 19:33
Какие банки в Азербайджане будут работать на праздник Новруз? (СПИСОК)
Бизнес 16 марта 19:29
РЖД ввели скидку на транзитные перевозки зерна из Казахстана в Азербайджан
Россия 16 марта 19:12
Азербайджан и Иран обсудили совместную разработку месторождений на Каспии
Энергетика 16 марта 18:56
Азербайджан исключает возможность реэкспорта своей продукции под видом армянской
Бизнес 16 марта 18:26
Куба заявила о готовности вести диалог с новым госсекретарем США
США 16 марта 18:10
Узбекистан расширяет экспорт продукции в США
Бизнес 16 марта 18:03
Хиллари Клинтон попала в больницу
США 16 марта 16:29
Младен Иванич: Босния и Герцеговина заинтересована в участии в ЮГК (Эксклюзив)
Энергетика 16 марта 16:16
Число погибших при обрушении моста в Майами возросло до шести (ОБНОВЛЕНО)
США 16 марта 14:24
Бакинский форум - площадка для обмена опытом мирового уровня - президент Молдовы
Политика 16 марта 14:09