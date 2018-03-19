Рынок страхования Азербайджана вырос на четверть

19 марта 2018 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2018 года страховые компании (СК) Азербайджана собрали премии на 130,2 миллиона манатов, что на 25,4 процента больше показателя аналогичного периода минувшего года, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками, обнародованного в понедельник.

Выплаты СК за тот же период составили 40,5 миллиона манатов, что на 7,7 процента меньше показателя января-февраля 2017 года.

Согласно отчету, 82 процента всех сборов на рынке пришлось на добровольное страхование, 18 процентов - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 73 процента, а на обязательное страхование пришлось 27 процентов выплат.

Сборы по добровольному страхованию составили 106,78 миллиона манатов, выплаты - 29,64 миллиона манатов. Сборы по обязательным видам страхования составили - 23,38 миллиона манатов, выплаты - 10,85 миллиона манатов.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.

Официальный курс на 19 февраля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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