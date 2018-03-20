Босния и Герцеговина обладает потенциалом для привлечения азербайджанских инвестиций - член Президиума (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Сельское хозяйство Боснии и Герцеговины является одним из перспективных сфер для привлечения азербайджанских инвестиций. Об этом сказал в четверг в эксклюзивном интервью Trend член Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич. По его словам, сельское хозяйство обладает большим потенциалом, так же как и деятельность в сфере обработки дерева, так как около 60 процентов территории страны покрыто лесами.

"В этой связи, азербайджанские инвестиции в предприятия по переработке фруктов и овощей в Боснии и Герцеговине определённо будут способствовать дальнейшему развитию отношений. Для других инвесторов это станет положительным примером и важной причиной прийти и приступить к деятельности в Боснии и Герцеговине", - отметил Иванич.

По его словам, также имеется большой потенциал для сотрудничества, особенно в сферах машиностроения, электротехнической промышленности, энергетики, строительной и фармацевтической промышленностей. "Отличные двусторонние отношения между странами, несомненно, создадут условия для более глубоко экономического и делового сотрудничества", - сказал Иванич. Он считает необходимым ещё более усилить экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной,

Член Президиума отметил, что хотя торговое сотрудничество на данный момент и носит ограниченный и нерегулярный характер, существует интерес к его развитию.

Отметим, что в 2017 году торговый оборот между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной составил 866,110 тысяч долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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