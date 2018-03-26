Оглашены сроки выставления на продажу 7 крупных компаний Казахстана

26 марта 2018 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан выставит на продажу государственную долю в 7 крупнейших компаниях страны до конца 2020 года. Об этом в понедельник на заседании парламента Казахстана сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

“Особое внимание уделяется приватизации семи крупнейших национальных компаний, три из которых уже ведут подготовку к возможным сделкам IPO/SPO (первичное и вторичное публичное предложение). В частности, рассматривается возможность выставления на продажу акций «Казахтелеком» до конца первого полугодия 2018 года. Также планируется вывести на IPO «Казатомпром» и «Эйр Астана» к четвертому кварталу 2018 года. При этом окончательный срок размещения акций будет определяться с учетом финансового состояния компаний, макроэкономической ситуации, мировых цен на сырье”, - сказал министр, передает «Казинформ».

По словам Тимура Сулейменова, в отношении компаний «КазМунайГаз», «Самрук-Энерго», «Казпочта» и «Қазақстан темір жолы» ведется работа по определению ключевых параметров возможных IPO/SPO, которые планируется провести в 2019-2020 годах.

Между тем, одной из целей IPO является развитие внутреннего рынка акционерного капитала страны и обеспечение его ликвидности, и по этой причине приоритетным вариантом на сегодняшний день является размещение акций национальных компаний на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

“При этом рассматривается вариант одновременного листинга акций на зарубежных площадках в виде депозитарных расписок, что позволит обеспечить дополнительную ликвидность, а также повысит привлекательность акций среди иностранных инвесторов”, - сказал Сулейменов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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