В Азербайджане предлагают внедрить турецкий опыт в сфере конкуренции

29 марта 2018 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Veyseloglu намерена способствовать внедрению в Азербайджане турецкого опыта в сфере конкуренции.

Об этом, в ходе пресс-конференции в Баку заявил генеральный директор по развитию бизнеса Veyseoglu Ильгар Нури.

С этой целью в Баку был приглашен бывший председатель Совета по вопросам конкуренции Турции Нуреддин Калдырынджы.

По словам Нури, в данном процессе должны участвовать не только государственные структуры, но и представители бизнеса. Гендиректор добавил, что в этой сфере важно изучение зарубежного опыта.

"В Азербайджане развитие бизнес-среды и конкуренции находится в центре внимания государства. В то же время, в развитие конкуренции должны вносить вклад не только государственные структуры, но и предприниматели и общество", - сказал Нури.

Торговая и дистрибьюторская компания Veyseloglu работает с 1994 года. Она сотрудничает со 116 фабриками в более чем 20 странах мира.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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