Иранский банк рассчитывает на скорое завершение судебных разбирательств с ИВ Баку

30 марта 2018 18:21 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Бакинская "дочка" иранского банка восстановила свою прибыльность
Бизнес 24 июля 2017 12:55
"Дочка" иранского банка в Азербайджане привлекла более 30 млн манатов на докапитализацию
Бизнес 19 июня 2017 16:53
Иран скоро перейдет на расчеты в нацвалюте в торговых операциях с Россией
Бизнес 29 марта 2017 16:29
Новое назначение в азербайджанском филиале иранского банка
Бизнес 4 августа 2016 12:52
Глава иранского банка в Азербайджане покинул свой пост
Бизнес 8 декабря 2015 15:22
Активы иранского банка в Азербайджане выросли более чем на 10%
Бизнес 24 октября 2015 13:09
Иранские банки хотят работать в Азербайджане
Бизнес 3 августа 2015 16:33
Активы бакинского филиала "Bank Melli Iran" за год выросли на 7%
Бизнес 1 апреля 2015 14:52
Bank Melli Iran намерен повысить статус своего филиала в Азербайджане
Бизнес 6 августа 2014 19:31