Стартовал ремонт нового участка ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)

2 апреля 2018 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступило к очередному этапу работ в рамках капремонта железной дороги Баку-Беюк Кесик, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО, распространенном в понедельник.

Согласно информации, сегодня стартовал капремонт участка Говлар - Товуз протяженностью 4,5 километра.

Ожидается, что ремонтные работы продлятся неделю.

Реализация проекта по капитальному ремонту 600-километровой железной дороги Баку-Беюк Кесик была начата в октябре 2015 года. До сегодняшнего дня были капитально отремонтированы 507 километров железной дороги.

Дополнительное соглашение к экспортному договору по реализации второго этапа проекта реконструкции железных дорог Азербайджана было подписано с чешской компанией MORAVIA STEEL. Контракт предусматривает материально-техническое снабжение и капитальный ремонт 600 километров железной дороги Баку-Беюк Кесик.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)

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