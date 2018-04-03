Нацбанк Узбекистана выделит льготные кредиты для строительства новых кинотеатров

3 апреля 2018 17:47 (UTC+04:00)

В Узбекистане до конца 2019 года планируется построить свыше 50 кинотеатров по типовым проектам. Об этом во вторник пишет Sputnik Узбекистан.

На сегодняшний день уже утверждены три типовых проекта кинотеатров — летний, а также одноэтажный и двухэтажный. В последних двух типах будут расположены по два зала, каждый из которых рассчитан примерно на 50 мест.

"Сейчас мы ведем изучение, каким оборудованием будут оснащаться эти кинотеатры. Но очевидно, что оно будет соответствовать требованиям времени. Для организации деятельности кинотеатров создадут специальный Прокатный центр, который обеспечит их как национальными, так и мировыми премьерами. За это он будет получать небольшой процент от владельцев объектов", — рассказал начальник технического отдела НА "Узбеккино" Баходыр Мухамедов.

При этом, по его словам, число кинотеатров может значительно возрасти, так как сейчас решаются вопросы по финансированию проекта. Собеседник добавил, что основным донором выступит Национальный банк Узбекистана, который будет выдавать льготные кредиты предпринимателям, готовым начать строительство этих объектов.

"Кредиты будут давать по льготной ставке в 7%. Предприниматель, взявший средства в банке, должен будет построить объект по одному из типовых проектов и оснастить по утвержденным стандартам. В дальнейшем планируется появление единой билетной системы, продажи билетов через интернет и мобильные приложения", — рассказал Мухамедов.

Напомним, что президент Узбекистана в августе прошлого года утвердил ряд мер по поддержке и дальнейшему развитию национальной кинематографии, в том числе параметры государственного заказа в сфере кино на ближайшие годы. Так, например, в 2018 году планируется профинансировать 20 полнометражных художественных фильмов, а с 2020 года — по 30 ежегодно.

Кроме того, в этом году госбюджет выделит средства на создание 20 частей документальных, научно-популярных, учебно-методических фильмов, киноальманахов, киножурналов, в 2019 году — 25 и с 2020 года — 30. Не останется в стороне и мультипликация — в 2018 году государство оплатит производство 15 мультфильмов, а с 2022 года — по 50 ежегодно.

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