Швейцарская фармкомпания открыла представительство в Азербайджане

4 апреля 2018 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Швейцарская фармацевтическая компания Acino Pharma зарегистрировало свое представительство в Азербайджане, сообщает в среду ведомственная газета министерства по налогам Азербайджана Vergiler.

Юридический адрес компании - Баку, Сабаильский район, улица Низами, 90А, Landmark III. Официальным представителем компании является Кямаля Джафарова. Представительство прошло регистрацию шестого февраля 2018 года.

Компания была основана в 1836 году под названием Schweizerhall. В 2008 году компания прошла ребрендинг и изменила свое название.

Сегодня Acino Pharma представлена более чем в 80 странах, в которых маркетирует лекарственные средства швейцарского качества под брендом Acino Switzerland. Ее штаб-квартира расположена в швейцарском городе Аэш (Aesch). Здесь же находятся центр научных исследований, а также одна из производственных площадок, специализирующаяся на производстве твердых лекарственных форм. Второй завод компании, построенный в небольшом городке Лисберге (Швейцария), в горах близ Базеля, специализируется на производстве сложных лекарственных форм с модифицированным высвобождением активного вещества. В 2014 году суммарный оборот Acino Pharma составил около 300 миллионов евро, а к 2020 году компания стремится достичь оборота в один миллиард евро.

(Автор: Анвар Мамедов)

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