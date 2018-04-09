Центробанк Азербайджана не видит причин для ослабления курса маната

БАКУ /Trend/ - В настоящее время для девальвации азербайджанского маната нет никаких фундаментальных причин, сказал в понедельник на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Вот уже около года курс маната по отношению к доллару сохраняется на стабильном уровне. Ожидания по изменению курса маната снизились как у населения, так и у участников реального сектора", - сказал Рустамов.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.