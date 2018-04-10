Казахстанский тенге подешевел по отношению к доллару США

10 апреля 2018 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 28 банков, сообщает пресс-служба KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 325,88 тенге за доллар при объеме торгов 476,300 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами Т+0, Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 325,37 тенге (+5,08 тенге) за доллар, суммарный объем торгов – 807,500 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

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