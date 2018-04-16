Крупный производитель труб в Азербайджане выпускает облигации с доходностью 12%

16 апреля 2018 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 19 апреля пройдет аукцион по размещению процентных, именных, необеспеченных облигаций компании METAK на три миллиона манатов, сообщает биржа в понедельник.

Стоимость каждой из трех тысяч облигаций составляет одна тысяча манатов, ставка - 12 процентов. Период обращения облигаций составляет 365 дней.

Период выплаты процентных доходов - раз в месяц.

Андеррайтером размещения выступает инвестиционная компания Unicapital.

Отметим, что в январе METAK уже выпускал облигации на сумму два миллиона манатов и доходностью 14 процентов годовых.

Компания METAK действует в Азербайджане с 1997 года. В настоящее время компания предлагает местным и зарубежным потребителям свыше 250 наименований товаров, в том числе трубы и фитинги из полипропилена, армированные стекловолоконные трубы и металлопластиковые фитинги.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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